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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Şehidin adı Afrika’da yaşayacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şehidin adı Afrika’da yaşayacak
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti 15 Temmuz Derneği tarafından yerine getirildi. Tanzanya, Pemba Adası'nda şehit Mehmet Ali Horoz adına su kuyusu açıldı.




VASİYET ETMİŞTİ
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2 ay önce terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istemişti. 15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirdi. Dernek, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani Köyü'nde şehit Horoz'un adına bir su kuyusu açtı.
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Şehidin adı Afrika’da yaşayacak
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