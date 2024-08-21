Şehidin adı Afrika’da yaşayacak

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti 15 Temmuz Derneği tarafından yerine getirildi. Tanzanya, Pemba Adası'nda şehit Mehmet Ali Horoz adına su kuyusu açıldı.Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2 ay önce terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istemişti. 15 Temmuz Derneği, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirdi. Dernek, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani Köyü'nde şehit Horoz'un adına bir su kuyusu açtı.