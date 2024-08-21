Siberay’dan önemli uyarı: Dijital platformlardaki sahte reklamlara dikkat!

SİBERAY tarafından yapılan paylaşımda, özellikle sosyal medya platformlarında tanıtım reklamları üzerinden yönlendirilen sitelerin sahte olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Kullanıcıların bu tür reklamlara şüpheyle yaklaşmaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, ünlü kişiler veya tanınmış sayfaların taklit edilerek oluşturulan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bu tür hesaplardan yapılan paylaşımların, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirme amacı taşıyabileceği ifade edildi.