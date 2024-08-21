SON DAKİKA | Kabine Toplantısı için bir ilk: 25 Ağustos’ta Ahlat’ta gerçekleşecek

"TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK"

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de, "Öncelikle yaptığımız proje ve işlemlerde desteklerinizden dolayı, Ahlat'ın tanıtımına katkılarınızdan dolayı tüm derneklerimize ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız iş emek işi, ailenizden ve işlerinizden zaman ayırarak Ahlat'ın gelişimine, Ahlat'ın birlik ve beraberliğine katkı sağlıyorsunuz. Belediye başkanımızın dediği gibi bu sene geçen senelerden farklı olarak Ahlat'ta ilk olarak Kabine Toplantısı olacak. Sizler her yıl ilçemize gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu senede aynı duyarlılığı göstereceğinizi umut ediyorum. Bu sene programı sizlerle birlikte yürütme çabası içinde olduk. Bu sene alanın sahiplenmesi noktasında Ahlatlı STK'lar daha dolu dolu kendilerini gösterebilecekler. İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine Toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.