5 günde 306 orman yangını söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Geçtiğimiz hafta perşembe gününden pazartesi akşamına kadar olan 5 günlük akut dönemde 306 orman yangınını söndürdük" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre 15 Eylül'e kadar alarm durumunda olunduğunu belirterek vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları uyarısı yapan Yumaklı, İzmir yangınına geç müdahale edildiği iddialarına yönelik ise "İzmir yangında 5 dakika içerisinde müdahale edildi.Yani bu sözler söylenirken benim arkadaşlarım alevlerin arasına girmişti bile. Biz böyle bir dönemde hiçbir şekilde polemiğe girmeyiz. Bu tartışmaların yüzde yüz siyasi olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımız orada mağdur duruma gelmek üzereyken eğer siz siyasi bir şey söylüyorsanız kusura bakmayın ama sizin vatandaşla yakından uzaktan alakanız yoktur" yanıtını verdi.Ormanyangınlarının büyük oranda ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Yangınların yüzde 90'ı insan unsuru. Biz bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Çünkü bu topyekûn mücadele gerektirir. 15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Tespit ve müdahale 45 dakikalardan 11 dakikalara kadar indi. Bu yıl hedefimiz 10 dakika" dedi.Aydın Bozdoğan ile Muğla Kavaklıdere ve Menteşe'yi etkileyen yangınlarda üreticiler ve hayvancılar da zarar gördü. Muğla Kavaklıdere'de 49 küçükbaş, 65 büyükbaş hayvanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiği, söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra hayvanların yetiştiricilere yeniden teslim edildiği açıklandı. Kavaklıdere yangınında ilk belirlemelere göre 60 dekar zeytinlik alan zarar gördü. Yatağan'da yangın dolayısıyla da 30 küçükbaş ile 11 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü zararın boyutlarını tespit etmek için tam kadro sahaya inerek üreticilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki yangınlarının birer birer kontrol altına alınmasından sonra acı tablo ortaya çıktı.Yangınlardan dolayı ilk tespitlere göre yaklaşık 1500 hektarlık yemyeşil doğa harikası ormanlık alanlar simsiyah külle kaplandı.