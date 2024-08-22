CHP Bandırma Gençlik Kolları seçimindeki usulsüzlük iddiası MYK’ya taşınıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Bandırma İlçe Örgütü'nün 17. Olağan Gençlik Kongresi'nde Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun'un listeleri yarışmış ve seçim sonucunda Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmişti. Ancak Çetinkaya'nın ikametgahının Bandırma'da olmaması beraberinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Genel Kurul sırasında bu duruma ilişkin bir dilekçe, Divan Başkanı Av. Namık Havutça'ya da sunulmuş ve Havutça, seçimlerin yapılması yönünde karar vererek itiraz sahiplerine daha sonra dava açabileceklerini belirtmişti.

Yaşananlar üzerine CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Başkan Yardımcısı Caner Arduç, bugün Bandırma'ya gelerek Cemile Çetinkaya ve Barış Can Dursun ile görüştü. Görüşme sonrasında, Çetinkaya'nın Bandırma'da ikamet etmemesi nedeniyle seçimlerin iptali için bir tutanak hazırlandığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK'sı, bu tutanağı değerlendirerek seçimlerin iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.