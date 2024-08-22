CHP’de eski, yeni başkanlar birbirini suçladı

'KENDİNİ BİLMEZLER'

CHP'li eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise sosyal medyadan açıklamada bazı kendini bilmezlerin yerel seçimlerden başlayarak şahsımı ve ekip arkadaşlarımı karalama çabası içine düşmeye devam ettiğini söyledi. Kendilerinin genel seçimlerde ev ev, sokak sokak çalışırken her türlü iftiraya maruz kaldığını da belirten Genç, "Bizler terörist hakaretlerine maruz kalırken, yanındaki dükkandan oy istemeyen, hiçbir hemşerimize selam dahi vermeyenler kalkmış bizlerin partililiğini sorguluyor" dedi. CHP'nin Döşemealtı'nda esamesi okunmazken, her türlü fedakarlığı ve bedeli ödeyerek ilk defa partimizin bayrağını Döşemealtı Belediyesi'ne kendilerinin diktiğini de belirten Genç, " Tarihinde ilk defa partimizin Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu ilçemizde birinci çıkartabildik. Biz AKP Antalya Büyükşehir başta olmak üzere, tüm Türkiye'de belediyeleri kazandığı süreçte Döşemealtı Belediye seçimlerini kazandık. Şu anda Döşemealtı Belediye seçimlerini partimiz kazandıysa benim ve tüm ekip arkadaşlarımın büyük emeği vardır.Sevgi duymasanız bile saygı duyulacak 100'den fazla projeyi hayata geçirdik ve Döşemealtı'nı CHP'nin kalesi haline getirdik.Şimdi kendini bilmezlerin yerel seçimlerde yapmış olduğum bu konuşmayı tekrardan izlemesini diliyorum. Şahsımı bu şekilde bir paylaşım yapmak zorunda bırakanlar adına üzüntü duyduğumu belirtir, tüm partili yol arkadaşlarıma ve beni karşılıksız destekleyen Döşemealtı halkına bir kez daha destekleri için sonsuz teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 25 yıldır nasıl emek verdiysem daha fazla vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

6 AY BİLE YÖNETEMEDİNİZ

AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ramazan Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 6 ay bile şirin ilçenin yönetilemediğini söyledi. Döşemealtı Belediyesinin 10 yıldır CHP'li Belediye Başkanının yönettiğini de belirten İlçe Başkanı Kaya, "Ne hazindir ki kazanan başkan sanki bir AK Partili bir belediye başkanından belediyeyi devralmış gibi borç edebiyatı yapıyorsunuz. Önümüzde dört buçuk yıldan uzun bir yol var. Bu süreci geçmiş borçları bahane ederek bitiremezsiniz. Artık kendi iç hesaplaşmanızı bitirip Döşemealtına odaklanın ve kirli ayak oyunlarınıza hiç bir zaman belediyecilikte hizmet ve eser de çığır açmış, çağ değiştirmiş AK Parti'mizi karıştırmayın ve şunu da unutmayın; Döşemealtı'mız mazeretler ile değil hizmetlerle yönetilir." dedi.