Fotoğraf için vahşice öldürdüler

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde geçtiğimiz gün 16 yaşındaki Emir Koçhan, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir parkın duvarına yazılan "Ayazağa kedileri geliyorum" yazısı önünde poz verdi. İddiaya göre; o yazı Tiktok'ta paylaşılınca yazıyı yazanlar ile aralarında tartışma başladı. 17 Ağustos günü Koçhan ve arkadaşları, Ayazağa'da ormanlık alanda yazı yazanlar tarafından öldüresiye darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.Cinayete dönen Tiktok tartışması için soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı tespit edilen Y.Ş. (16), İ.C. (17), F.A.T. (15) ve Ş.A.'yı (15) gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. "BOĞAZI SIKILMIŞ"SABAH'a konuşan Emir Koçhan'ın dayısı Emre Fıçıcı, "Ortada hiçbir şey yok. Duvarda 1 yıl önce yazılan bir yazının paylaşılması. Aslında yeğenimiz de orada yan tarafta, o da yazmıyor yazıyı. Karşı tarafın bazı tehditkâr yazışmaları oluyor.Orada bir motosiklet pisti varmış. Birileri Emir'in oraya geldiğini söylüyor. Onlar da 15-20 kişi toplanıp yeğenimize saldırıyor. Emir'in arkadaşlarına 'Siz hiçbir şey yapmayacaksınız' diyorlar. 'Ambulansı aramayacaksınız' diye tehdit ediyorlar. Yeğenimizi öldüresiye dövüyorlar. Emir'e kalp masajı yapılmış. Maalesef dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Kafasına çok büyük darbeler almış. Boğazı sıkılmış. İp bağlandığı da söyleniyor ama tam bilmiyoruz" dedi.Dayı Emre Fıcıcı, "Karşı taraf bir çete gibi görünüyor. Daha önce de o gruptan 2 kişi yaralamadan gözaltına alınmış. Gözaltına alınanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bize çete olduklarını söylediler. 15-20 kişilik bir grup bunlar" diye konuştu.