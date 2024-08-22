İBB’den Vaniköy’de lüks villa inşaatına izin: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından olan Vaniköy'de yapılan villa inşaatı tepki çekti. Vatandaşlar ormanlık alanda ağaçların kesildiği villanın görüntüleri fotoğraflayarak yetkililerin çevrenin ve tarihin korunması için gerekli işlemleri yapmasını talep etti.
TEPKİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Tepkiler üzerine İstanbul'da Boğaziçi'nde Vaniköy'de izinsiz inşaat işleri gerçekleştirildiği iddiaları üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü harekete geçti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetleri üzerine gerekli cezai işlemlerin yapılması talebiyle İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı gönderildiğini belirtti.
VİLLA YAPILAN ARSA İBB'NİN YETKİ SAHASINDA
Açıklamasında inşaatın yapıldığı bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğunu hatırlatan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ejder Batur, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.
"VEBALİ İBB YÖNETİMİNİN OMUZLARINDA OLACAKTIR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak inşaata izin verilen bölgenin İstanbul'un bilinen en önemli yeşil alanlarından biri olduğunu söyledi. Osman Nuri Kabaktepe, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır.