İşten çıkarılan işçiler belediyeyi bastı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir'in Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye şirketi KEM-BEL'de çalışan 630 işçiden 127'sinin işine son vermişti. DİSK Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerin belediye binası önünde başlatmış olduğu eylemler 13'üncü gününde de sürüyor. Seslerini belediye yönetimine duyurmaya çalışan işçiler belediye binası içinde eylem yapmak istedi ancak işçilerin binaya girişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Nöbet tutan çevik kuvvet ekibi ile işçiler arasında arbede yaşandı.Bina içerisine giren işçiler 'İşçiler burada, Mehmet Başkan nerede', 'Babalar sözünü böyle mi tutar' 'Bize ekmek yoksa size huzur yok' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganlarını attıktan sonra binadan ayrıldı. Eylem sonrası açıklama yapan Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Yöneticisi Uğur Nazlıoğlu, "Perşembeden beri görüşmeler sürüyor. Direnişteki arkadaşlarımızın işe geri dönüşüne dair bir masa kuruldu ancak hâlâ birçok arkadaşımızı sanki problemliymiş gibi işe almama konusunda ısrarcı davranıyorlar. Yetmezmiş gibi belediyede yıllardan beri hizmet veren öğretmenler için 'işe girmeyecek' diyorlar. Biz direniş alanında arkadaşlarımız işe geri dönene kadar mücadele edeceğiz. Kazanıncaya kadar buradayız" dedi.