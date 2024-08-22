İzmir Büyükşehir yargıyı hiçe saydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli içesindeki Harmandalı çöplüğüne mahkeme kararına rağmen çöp dökmeye devam ediyor. Harmandalı çöplüğünden sızan pis sular, bölgede heyelana neden olurken, oluşan çatlaklar nedeniyle çok sayıda ev ve hayvan ağılı boşaltıldı.İzmir 4. İdare Mahkemesi, çevreye, yerleşime verdiği zararları göz önüne alarak Harmandalı çöplüğüne çöp dökümünün durdurulması yönünde karar vermişti. Belediyenin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi ve Danıştay 4. Dairesi de kararın yerinde olduğuna hükmetti. Ancak tüm kararlara rağmen belediye çöp dökmeye devam etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle çıkan Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, yargı kararlarını hiçe sayan belediyeye karşı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü de göreve davet ederken, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, hukuksuzluğa müdahale edip bir an önce son versin. Harmandalı çöplüğü kapatılsın" diye konuştu.