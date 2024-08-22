Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

1.5 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 63 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alınırken; 1 ton 521,5 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.