Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta, trafik denetimi uygulaması sırasında polis memuru Mustafa Peksoy'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Peksoy kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Mustafa Peksoy'un şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken şehidin bekar ve 1 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit Mustafa Peksoy'un cenazesi İstanbul emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek olan törenini ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacak.