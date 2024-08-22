Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! İşte ele alınacak konular

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.