Haberler Gündem Haberleri Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! İşte ele alınacak konular
Giriş Tarihi: 22.8.2024 16:24 Son Güncelleme: 22.8.2024 16:35

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! İşte ele alınacak konular

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi beklenen Türkiye ziyaretini 4 Eylül'de gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sisi'yi Külliye’de resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin ana gündemi Gazze olarak beklenirken, iki ülke ilişkileri masaya yatırılacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de toplanacak.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! İşte ele alınacak konular

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler görüşülecek.

15 MİLYARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye Mısır arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda anlaşmaya imza atılacak.

Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! İşte ele alınacak konular
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