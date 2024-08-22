Organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını yurtdışında firari olan Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi. Aramalarda, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.