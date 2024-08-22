Tepki çeken fotoğrafa soruşturma, çocuk devlet yurduna yerleştirilsin talebi

Cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'nın, evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla verdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.