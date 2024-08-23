3 başlı CHP’de kurultay tangosu

CHP'de gözler 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayına çevrildi. Kurultayda uzlaşı sağlanan başlıklardan birisi 'Parti Meclisi'ndeki (PM) üye sayısının artırılması' olarak dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre, 60 kişilik PM'deki üye sayısının tüm illeri kapsayacak şekilde en az 81 kişiye çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesi hususu da bir diğer güçlü öneri olarak ön plana çıkıyor. Bu önerinin kabul görmemesi halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yeni PM tarafından belirlenecek. Yapılması öngörülen yeni değişiklikler, Doğu ve Güneydoğu illerinde hâlâ oldukça geniş bir kitleye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakipsiz kalmak isteyen İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek ilk teması kurdu.İmamoğlu'nun, tüzükteki olası yeni değişiklikler sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun kemik kitlesini kendi tarafına çekmeye çalıştığı, böylelikle adaylık yarışındaki diğer potansiyel rakipleri olan Özel ve Yavaş'ı pasifize etmek istediği iddia ediliyor. İkili arasındaki görüşmelerin ilerleyen süreçte de devam etmesi bekleniyor. Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü bir rekabete giren Özgür Özel ise partide adeta 'muhalif avı' başlattı. Nisan ayında 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden tüm muhalif partililerin isim ve soyisimlerini isteyen Özel, bu kişileri parça parça disiplin kuruluna sevk ederek partiden ihraç edecek. Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in de farklı gerekçelerle ve ihraç talebiyle bu kurula sevk edilmesi, iç savaşı daha da körükledi. Özel'in, tüzük kurultayı sonrası MYK'da köklü değişikler yapacağı, başta Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka olmak üzere Kılıçdaroğlu'na yakın tüm isimleri genel merkezden uzaklaştıracağı bildirildi.Tüzük kurultayı için nabız yoklamaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu kanadından ise çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, ilerleyen süreçte parti içinde oluşabilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu ve gerekirse SHP'nin başına geçebileceği, kendisine yakın 50 milletvekilini de CHP'den kendi tarafından çekebileceği öne sürülüyor.