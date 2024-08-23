Aslı Baykal’dan sabah.com.tr’ye ezberbozan açıklamalar: Berat Albayrak’a herkes teşekkür etmeli, meyve veren ağaç taşlanır

"BU VİZYONU ORTAYA KOYAN KİŞİ BERAT ALBAYRAK"

Aslı Baykal, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Berat Albayrak ile ilgili yaptığı paylaşım benim gerçekten samimi düşüncelerimdir. Benim kimseden ne beklentim ne de çıkarım var. Şunu çok net söyleyeceğim. Uzun süredir enerji yolculuğunu ve ülkenin attığı adımları takip ediyorum. Yapılan tüm keşifler kendi gemilerimizle. Bu vizyonu ortaya koyan kişi de Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak. Gemileri o ülkemizin filosuna katmış." dedi.

"MEYVE VEREN AĞACI TAŞLARLAR"

Sözlerini sürdüren Baykal, "Her zaman böyle olmuştur. Meyve veren ağacı taşlarlar. Muhalefet saldırdı. Sosyal medya saldırdı. Tuhaf bir biçimde bu kadar katkıya rağmen saldırıldı. Bu saldırılardan sonra asıl konuşmamız gerekeni konuşamadık. Yapılan iş konuşulamadı." ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN KAVGA EDENİ SİYASETTEN UZAKLAŞTIRIYORLAR"

Baykal, babası Deniz Baykal'ın Mersin'de işletilmeyen bir rafineri ile ilgili global bir firmayla mücadeleye giriştiğini, dolaylı olarak bu kavganın babasının siyasi kariyerini olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi. Berat Albayrak'ın ülke çıkarları için kavgaya giriştiğini ifade eden Baykal, "Bu firmalar yıllarca Türkiye adına petrol ve doğal gaz aradı ve bulamadı. Albayrak ülkenin çıkarları doğrultusunda kavgaya girdi, mücadele verdi. Günün sonunda mücadele edenler bir şekilde siyasetten uzakta kaldı. Bu mücadelelerin siyasi hayatlarında etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.