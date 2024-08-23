Aslı Baykal’dan sabah.com.tr’ye ezberbozan açıklamalar: Berat Albayrak’a herkes teşekkür etmeli, meyve veren ağaç taşlanır

Berat Albayrak'ın milli enerji yolculuğunda çizdiği rota Türkiye'ye her yıl milyarlarca lira kazanç sağlıyor. Albayrak döneminde radikal bir kararla alınan sondaj gemileri Karadeniz'de birbiri ardına keşifler yaptı. Son açıklanan verilere göre; 3,7 milyon metreküp gaz bu lokasyondan üretilmeye başlandı. 1.4 milyon ailenin ihtiyacı şu aşamada karşılanabilir durumda. Muhalefetin sık sık asılsız ithamlarla hedef aldığı Berat Albayrak'a, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal teşekkür etti. Baykal X platformunda yaptığı paylaşımda, "Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı." dedi. Baykal, muhalefetin Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu vizyonu koyabilecek bir kapasitesinin olmadığını vurgulayarak sabah.com.tr'nin konuya dair sorularını yanıtladı. Aslı Baykal, "Meyve veren ağacı taşlarlar. Berat Albayrak'a kazandırdıkları ve ortaya koyduğu vizyon için herkes teşekkür etmeli." dedi. Baykal, Albayrak'ın verdiği kavganın belki de siyaset hayatına bile olumsuz etki ettiğine de dikkat çekti. İşte Aslı Baykal'ın sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar…
"BU VİZYONU ORTAYA KOYAN KİŞİ BERAT ALBAYRAK"
Aslı Baykal, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Berat Albayrak ile ilgili yaptığı paylaşım benim gerçekten samimi düşüncelerimdir. Benim kimseden ne beklentim ne de çıkarım var. Şunu çok net söyleyeceğim. Uzun süredir enerji yolculuğunu ve ülkenin attığı adımları takip ediyorum. Yapılan tüm keşifler kendi gemilerimizle. Bu vizyonu ortaya koyan kişi de Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak. Gemileri o ülkemizin filosuna katmış." dedi.
"MEYVE VEREN AĞACI TAŞLARLAR"
Sözlerini sürdüren Baykal, "Her zaman böyle olmuştur. Meyve veren ağacı taşlarlar. Muhalefet saldırdı. Sosyal medya saldırdı. Tuhaf bir biçimde bu kadar katkıya rağmen saldırıldı. Bu saldırılardan sonra asıl konuşmamız gerekeni konuşamadık. Yapılan iş konuşulamadı." ifadelerini kullandı.
"ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN KAVGA EDENİ SİYASETTEN UZAKLAŞTIRIYORLAR"
Baykal, babası Deniz Baykal'ın Mersin'de işletilmeyen bir rafineri ile ilgili global bir firmayla mücadeleye giriştiğini, dolaylı olarak bu kavganın babasının siyasi kariyerini olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi. Berat Albayrak'ın ülke çıkarları için kavgaya giriştiğini ifade eden Baykal, "Bu firmalar yıllarca Türkiye adına petrol ve doğal gaz aradı ve bulamadı. Albayrak ülkenin çıkarları doğrultusunda kavgaya girdi, mücadele verdi. Günün sonunda mücadele edenler bir şekilde siyasetten uzakta kaldı. Bu mücadelelerin siyasi hayatlarında etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.
"MUHALEFET VİZYONSUZ VE HEDEFSİZ"
Baykal, siyasi değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:
Belki konudan uzaklaşacağız ama aslında aynı yaklaşım. Muhalefetin kazandığı belediyelerde bile bir taş üstüne koymadığını, ekleme yapamadığını görüyoruz. Aldıklarında ne varsa onla sürdürmeye çalışıyorlar. Muhalefet hedefsiz ve vizyonsuz. Varsa yoksa iç çatışmalar.
"ÇIKARIN YOK, BEKLENTİN YOK, NEDEN ELEŞTİRİYORSUN DİYORLAR"
Baykal, muhalefette siyasetin koltuk kavgası üzerine şekillendiğini belirterek, "Ben gördüğüm, doğru bulduğum ne varsa yazıyorum. Bu muhalefeti olumsuz etkiler, başkasını rahatsız eder diye düşünmüyorum. Muhalefet öyle bir noktaya gelmiş ki, bana gelip diyorlar ki, 'Senin çıkarın yok, beklentin yok, neden yazıyorsun' Yazmak için illa çıkarın ve beklentin mi olması gerek." dedi.
"SİYASETE GİRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
Baykal, muhalefete eleştirileri nedeniyle 'Siyasete girecek' şeklinde yapılan yorumlara da yanıt verdi, "Gördüklerimi yazıyorum. Siyasete girmek gibi bir niyetim yok." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Aslı Baykal, X platformunda Berat Albayrak'ın milli enerjide çizdiği yol haritasını anlatarak, teşekkür etti.
Baykal'ın paylaşımı şöyle:
Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğal gaz yolculuğuna bakalım.
Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiyenin önüne çok büyük bir yol açtı.
Berat Albayrak 2017de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı.
Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi.
Günümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor.
Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi.