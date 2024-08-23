Başkasına yapılan saldırıya karşı durmak da yasal hak

ManisaAkhisar'da hamile bir kadınının eşi tarafından sokak ortasında yumruk, tekme ve sopayla dövülmesine etraftaki vatandaşların seyirci kalması tepki çekerken, buna benzer durumlarda vatandaşların nasıl davranması gerektiği ve bunun yasal dayanağı da merak konusu oldu. Avukat Dr. Rezan Epözdemir, "İnsanlar artık bu tür şiddet vakalarını ne yazık ki kanıksamış ve içselleştirmiş. Yanı başında hamile bir kadının demir sopayla hunharca şiddet uygulayan birini gördüklerinde bile müdahale etmiyorlar. Etik açıdan kabul edilebilir bir durum değil" dedi. Bir başkasına yapılan saldırıyı engellemenin yasal hak olduğunu belirten Epözdemir, "Hamile bir kadına kocasının demir sopayla saldırısına karşı vatandaşlar devreye girip orantılı savunma yapabilir. Bu meşru müdafaaya girer. Meşru müdafaa uygulanabilmesi için saldırının illaki kişinin kendisine yapılması gerekmez" diye konuştu.