Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; kaçak inşaatla imar kirliliğine neden olunduğu, 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarının işlendiği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, "Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi"nde yer alan yapıda incelemede bulunmuştu. Bakanlık; yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğü gerekçesiyle inşaatı durdurulmuştu. Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.