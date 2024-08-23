Halkın duyarsızlığı canımı daha çok acıttı

Manisa'da dini nikâhla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak (19), yediği dayaktan çok kimsenin kendisine yardım etmemesine çok üzüldüğünü söyledi. Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikâhla yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz Atak'ın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak ise hastaneye kaldırıldı. Başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.Devlet tarafından koruma altına alınan Sude Naz Atak, yaşadığı dehşet anlarını ve hissettiklerini anlattı. Atak, "Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım. Beni köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yaşananları idrak edebilecek yaşta dahi olmayan 3 yaşındaki oğlum bile etrafımda dönüp benim için bir şeyler yapmaya çalıştı ama kimse yardım etmedi. Çevredeki insanların beni kurtarmaması, kimsenin yardım etmemesi yediğim dayaktan daha üzücü. En azından oğlumu oradan uzaklaştırabilirlerdi. Halkın duyarsızlığı ve ilgisizliği canımı daha da acıttı. Ayrıca yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm" dedi.Atak, "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar diye çok korkuyorum. Olayı unutmak istiyorum. Benim sağlık durumum iyi ama karnımdaki bebeğin kalp atışlarını duyamadık. Tekrar kontrol ettireceğim. Bebeği aldıracağım" diye konuştu.Akhisarİlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Yılmaz Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sude Naz'ın şikâyetçi olduğu dini nikâhla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtildi.