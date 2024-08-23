İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaz'a nazır villalarda yapılan kaçak yapılaşmaya göz yummasına ilişkin yeni bir skandal daha patlak verdi. Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmaya göz yuman İBB'nin, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'ya ait Boğaz'a nazır kaçak villayı görmezden geldiği ortaya çıktı. Üsküdar Vaniköy'de yapılan kaçak villada inceleme yapmak isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde villanın bulunduğu yere geldi. İçeri girmek isteyen ekiplere inşaat görevlileri engel oldu.Bunun üzerine ekipler, İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu. Ekipler, alana gelen polis ekipleri eşliğinde öğle saatine kadar inceleme yaparak alandan ayrıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi öngörünüm bölgesinde birtakım izinsiz inşaat faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkûr bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" denildi. Kaçak inşaattaki faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kaçak inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Boğaziçi öngörünüm Bbölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.İBB'NIN kaçak villayla ilgili yaptığı açıklamada, inşaata basit onarım izni verildiği ancak mülk sahipleri tarafından verilen iznin dışına çıkıldığı vurgulandı. Açıklamaya göre, özel mülkiyete konu olan Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunuyordu. Bu yapıların tamamı da yapı kullanma izin belgesine sahip durumdaydı. Parsel içerisindeki geçmişte bulunan yapılar yıkıldı. Sonrasında ise yapıyı alan ilgililer tarafından tamir ve tadilat izni alınması için İBB'ye başvuruda bulunuldu. İncelemelerden sonra mevzuat gereği İBB tarafından basit onarım izin belgesi düzenlendi. Ancak İBB'nin yaptığı denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı talebinde bulunulmadan inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edildi. İBB'den yapılan açıklamaya göre inşaat, 16 Ağustos 2024 tarihinde 2089 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek faaliyetten men edildi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İBB ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü de bilgilendirdiklerini kaydetti.Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına ilişkin konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Boğazı sadece orada oturan, yaşayanların değil, hepimizin ortak meselesidir. Ve Boğaz'ımızın güzelliğinin korunması adına oradaki yeşil alanların, oradaki tarihi alanların korunması adına biz de Boğaziçi öngörünüm bölgesine gözümüz gibi bakıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar, Vaniköy semtinde Boğaziçi öngörünüm bölgesinde maalesef buradaki imara uygun olmayan kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Bu yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurmak suretiyle müdahale etti. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki işlemler, savcılığımıza suç duyurusu işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkımına ilişkin de ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de bakanlık olarak süreci takip edeceğiz" diye konuştu.DAHA önce Adnan Oktar'a ait olduğu ve yıkılarak bir Rus iş insanına satıldığı iddia edilen ormanlık arazideki kaçak villa inşaatına İBB'nin göz yumması tepki çekti.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir" dedi.Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik Boğaz öngörünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar. Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vahametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur" ifadelerini kullandı.Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'nun, İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü.