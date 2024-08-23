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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü'nün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülmeye başlanmış ve 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" denildi. Bu arada Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde maymun çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alınan vatandaşlar olduğu iddiaları yalanlandı. ANKARA
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Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması
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