Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü'nün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülmeye başlanmış ve 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" denildi. Bu arada Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde maymun çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alınan vatandaşlar olduğu iddiaları yalanlandı. ANKARA