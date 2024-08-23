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Giriş Tarihi: 23.8.2024 18:32

Şehit polis memuru Mustafa Peksoy, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy’un memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit polis memuru Mustafa Peksoy, son yolculuğuna uğurlandı

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 3 gün sonra hastane şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy'un cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin naşını daha sonra baba ocağı olan Andırın ilçesine götürüldü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit için Alanlı Mahalle Mezarlığına getirildi.

Bekar ve bir yıllık polis memuru olan şehit Mustafa Peksoy'un cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Mükerrem Ünlüer, şehidin annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy ile kardeşleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Peksoy'un naşı toprağa verildi.

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Şehit polis memuru Mustafa Peksoy, son yolculuğuna uğurlandı
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