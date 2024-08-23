Şehit polis memuru Mustafa Peksoy, son yolculuğuna uğurlandı

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 3 gün sonra hastane şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy'un cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin naşını daha sonra baba ocağı olan Andırın ilçesine götürüldü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit için Alanlı Mahalle Mezarlığına getirildi.

Bekar ve bir yıllık polis memuru olan şehit Mustafa Peksoy'un cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Mükerrem Ünlüer, şehidin annesi Döne Peksoy, babası Yusuf Peksoy ile kardeşleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Peksoy'un naşı toprağa verildi.