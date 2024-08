Şifa katliamı belgesel oldu

Tarihsel hafızayı diri tutmak ve İsrail'in Gazze'deki katliamını unutturmamak için hazırlanan "Şifa Hastanesi katliamı belgeseli"nin Türkiye tanıtımı yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. "İnsanlık İçin Kayıt Altında" insiyatifi tarafından organize edilen etkinlikte muhabirlerin zor şartlar altında çektiği fotoğraflardan oluşan bir de sergi olacak. 14 vahşetin belgeselinin gösterimi sonrasında ise Filistin'de yaşanan soykırımın tanıkları, entelektüeller ve aktivistlerin katılımıyla bir panel düzenlenecek. Etkinliğe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gösterim öncesinde bir konuşma yapacak. İnisiyatif adına SABAH'a konuşan İhsan Aktaş şunları söyledi:"Bugün dünyanın dört bir yanında Filistin bayrağı dalgalanmaktadır. Öyle zannediyorum ki bütün milletlerin elinde olan Filistin bayrağı, ABD bayraklarından daha fazladır. Savaşlar kısa süreli olup bitiyor ama psikolojik savaşlar on yıllarca devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırımları on yıllarca bellekte tutmak için El Cezire'nin hazırladığı bu belgeseli, insiyatif olarak Türkiye'deki geniş kitlelere duyurmak istedik. 24 Ağustos'ta gerçekleşecek olan etkinlikte Şifa Hastanesi'nde yaşanan korkunç olayları tarihe bir not düşmek istedik." SABAHİsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.İsrail güçlerinin çekilmeden önce hastanenin tüm binalarını yerle bir ettiğini, cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti. İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa'ya tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemişti. Hastaneye ciddi zararlar vermiş ancak iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.