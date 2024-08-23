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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Sigara içilmeyen koğuş istemek tutuklunun hakkı

Ağrı Patnos Cezaevi’nde kalan hükümlü M.T., sigara içilmeyen bir koğuşa geçmek istedi. Girişimleri sonuçsuz kalınca TİHEK’e başvurdu. Hükümlünün talebini haklı bulan TİHEK, AYM’nin benzer başvuruda hak ihlali kararı verdiğine işaret etti

Kerim CENGİL
Sigara içilmeyen koğuş istemek tutuklunun hakkı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emsal bir karara imza attı. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan M.T., 2019'da sigara içilmeyen koğuşa geçti ancak 2023'te koğuşa sigara içen kişiler de yerleştirildi. Kurum idaresine verdiği dilekçeye cevap alamayınca TİHEK'e başvuran M.T., koğuşta bulunan 22 kişiden 15'inin sigara içtiğini, sigaradan rahatsızlık duyduğunu ve bunun sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirdi. İnceleme başlatan TİHEK, cezaevinden yazılı görüş istedi. Cezaevi yönetimi, kurumun 2 katlı oda sistemine göre inşa edildiğini, son 3 ayda kuruma gelen hükümlü ve tutuklu sayısının da arttığını belirtti. Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, hükümlünün sigara içilmeyen koğuşta kalma talebinin reddinin kötü muamele yasağının ihlali olduğuna hükmetti. Kararda, Anayasa'ya göre devletin, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlike, tehdit ve şiddetten korumakla yükümlüğü olduğuna dikkat çekildi. TİHEK, AYM'nin benzer başvuruda, hak ihlali verdiğine işaret etti.

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Sigara içilmeyen koğuş istemek tutuklunun hakkı
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