Sigara içilmeyen koğuş istemek tutuklunun hakkı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emsal bir karara imza attı. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan M.T., 2019'da sigara içilmeyen koğuşa geçti ancak 2023'te koğuşa sigara içen kişiler de yerleştirildi. Kurum idaresine verdiği dilekçeye cevap alamayınca TİHEK'e başvuran M.T., koğuşta bulunan 22 kişiden 15'inin sigara içtiğini, sigaradan rahatsızlık duyduğunu ve bunun sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirdi. İnceleme başlatan TİHEK, cezaevinden yazılı görüş istedi. Cezaevi yönetimi, kurumun 2 katlı oda sistemine göre inşa edildiğini, son 3 ayda kuruma gelen hükümlü ve tutuklu sayısının da arttığını belirtti. Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, hükümlünün sigara içilmeyen koğuşta kalma talebinin reddinin kötü muamele yasağının ihlali olduğuna hükmetti. Kararda, Anayasa'ya göre devletin, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlike, tehdit ve şiddetten korumakla yükümlüğü olduğuna dikkat çekildi. TİHEK, AYM'nin benzer başvuruda, hak ihlali verdiğine işaret etti.