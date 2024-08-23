Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı
Giriş Tarihi: 23.8.2024 17:41 Son Güncelleme: 23.8.2024 17:53

Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesi'nin bugün yeniden başladığını bildirdi.

Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde icra edilen Birleşik Kara Devriyesi'nin bugün yeniden başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

ORTAK DEVRİYE YENİDEN BAŞLADI

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

HEDEF TERÖRİSTLER!

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası,

karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

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Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı
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