Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde icra edilen Birleşik Kara Devriyesi'nin bugün yeniden başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.