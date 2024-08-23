Tuğba Özay’dan çöp dağları tepkisi

Manken ve oyuncu Tuğba Özay, Milas Söke yolu Bafa Gölü mevkiindeki çöp dağlarını görünce isyan etti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü oyuncu, çöplükteki rezaleti gözler önüne serdi.

BÜYÜK BİR UTANÇ KAYNAĞI

Çöp ve moloz yığınları çekerek yayınlayan Özay, "Size oldukça rahatsız edici bir manzara göstereceğim. Bu kadar çirkin zihniyet ve bu kadar pislikle nasıl başa çıkacağız, bilmiyorum. Burası bir turizm alanı, ana yol üzerinde yer alıyor. Bu çöplüğün uçsuz bucaksız görüntüsü beni dehşete düşürdü. İnsanların nasıl böyle bir zihniyete sahip olabileceğine inanamıyorum. Doğaya nasıl bu kadar zarar verilebilir? Burası bir çöp dökme yeri değil. Artık sabrım tükeniyor. Bu durum beni hasta ediyor ve sorumluların nasıl böyle duyarsız kalabildiğini anlamıyorum. Allah affetsin ama bu durumu anlatmakta bile zorlanıyorum. İnsanlar bu kadar duyarsız olamaz. Vatan sevgisi dediğiniz şey böyle mi gösterilir? Vatandaşlar olarak bu kadar umursamaz mıyız? Bu çöplerin doğaya verdiği zarar çok büyük. Yolları göremiyor musunuz? Bu duruma nasıl göz yumulur? Bafa Gölü gibi doğa harikası bir yerin bu hale gelmesi büyük bir utanç kaynağı. Lütfen, doğa sevgisini içimizde büyütelim ve bu tür durumlara karşı duyarlı olalım. Bu şekilde devam edersek doğamızı kaybetmekle kalmayıp, sağlığımızı da tehlikeye atacağız" ifadelerini kullandı.