200 depremzede yeni yuvalarında

Malatyalı depremzede aileler yeni evlerine kavuştu. 200 hak sahibi aile Yakınca TOKİ konutlarına yerleştirildi. Malatya'da 6 Şubat'ta evlerini kaybeden vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı. Yakında Mahallesi'nde inşa edilen konutlara kura çekimi ile yerleşen depremzede aileler yetkililere teşekkür etti.Kura çekimine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen ve içerisinde 541 konut ile 22 işyerinin olduğu Yakınca TOKİ Konutlarında ki 200 evin anahtarlarını depremzede ailelere teslim ettiklerini söyledi. İHA