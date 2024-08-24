Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın attığı tarihi adımlara övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerji alanında attığı tarihi adımları övdü. Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğalgaz yolculuğuna bakalım. Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, içdış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak, Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı.Berat Albayrak 2017'de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğalgaz arama çalışmalarını başlattı. 'Doğalgaz rezervi bulundu' dendiği zaman dalga geçildi, 'Seçim çalışması' dendi.Günümüzde doğalgaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor ve doğalgazda dışa bağımlılık kalkıyor. Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi" dedi. Baykal, "Ülkemizin ve insanımızın gücüne sonsuz inanıyorum, her vatanseverin de inanması gerekir. Neden biz yapamayalım?" ifadelerini kullandı.