CHP’li belediyenin gayrimenkullerini sata sata bitiremediler

İzmir Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 10 yılık görev süresi içinde ilçede çok sayıda gayrimenkulü haraç mezat satarken, Soyer'den görevi deviralan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Soyer'in başlattığı satış furyasını devam ettiriyor. Başkan Yetişkin, Seferihisar Belediyesi sınırları içinde yer alan Tepecik, Atatürk ve Kavakdere mahallelerinde toplam 14 arsa vasıflı taşınmazı satma kararı aldı.4 Eylül'de satış ihalesi yapılacak arsaların muhammen bedelleri 15 milyon 550 bin TL ile 750 bin TL arasında değişiyor. İhalede satışlar muhammen bedeller üzerinden gerçekleşirse belediyenin kasasına 81 milyon 550 bin TL kaynak aktarılmış olacak. Yetişkin'in gayrimenkulleri satışa çıkarması kulislerde 'Soyer'in izinden gidiyor' yorumlarına neden oldu. İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar'da iki dönem belediye başkanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, 10 yıllık görev süresi içinde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok çok altında rakamlara satmıştı.