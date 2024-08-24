Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Marmaris'in Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Erdoğan, cuma namazını konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ve vatandaşlarla birlikte camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrasında cami avlusunda vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın bugün Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.