Ebrar Sitesi’ni yıl sonunda bitireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde ve ziyarette bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Ebrar Sitesi inşaat alanında inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu: "Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız.2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak" dedi. Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum, depremlerin yıl dönümüne kadar Ebrar Sitesi'nde yaşayan vatandaşların yeni evlerine yerleşeceğini belirtti. Kahramanmaraş'ta yeni evine kavuşmayan tek bir depremzede bırakmayacaklarının dile getiren Kurum, vatandaşların güvenle uyuması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. AA