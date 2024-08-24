‘Her yerde Allah’ın rızasını arıyorum’ sözleriyle gönüllere taht kuran Turgut Amca’ya yeni işyeri

35 yıldır küçük bir dükkanda ayakkabı tamirciliği yaparak alın teri ile ekmeğini kazanan Turgut Kılıç, sosyal medyaya yer alan videoda adeta gönüllere taht kurdu.

Milyonlarca kişinin izlediği videoda, "Aramayınca bulunmazmış. Bende arıyorum. Bende Allah'ın rızasını arıyorum. Allah'ın rızasına aşığım. Bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlı da arıyorum gençte arıyorum. Her yerde arıyorum. Oturduğum yerde kalktığım her yerde rızayı arıyorum. Yolda giderken ayağımla şu taşı atsam acaba Allah'ın rızası burada mı diyorum. Çöpleri dolaşıyorum ekmekleri çıkartıyorum. Acaba ekmekleri çıkardığım zaman Allah'ın rızasını kazanabilir miyim diye. Poşet poşet ekmekleri çıkartıp kuşlara veriyorum. Kuşların kursağına gitsin bu ekmekler diyorum" sözleri ile yürekli ısıttı.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Turgut Amca'nın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri törenine davet edilen Turgut Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden iyilik ödülünü aldı.

TURGUT AMCAYA YENİ İŞYERİ

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in öncülüğünde Turgut Amca'ya yeni bir işyeri yapıldı. Tamamlanan işyerinin anahtarı Turgut Kılıç'a takdim edildi. Başkan Dinçer, "Ayakkabı tamircisi Turgut Amcamızın yeni ekmek teknesinin anahtarını teslim ettik. Rabbimden kendisine bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Turgut Kılıç ise, "Beni çok mutlu ettiler. Allah razı olsun" dedi.