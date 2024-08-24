Kaçak villa için 100 kayın ağacını kestiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar Vaniköy'de Rus işadamının yaptığı kaçak villaya göz yumduğu skandala ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Rus oligark Boris Borisenko'ya ait Boğaz'a nazır kaçak villada yürütülen izinsiz inşaat çalışmaları önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmuştu. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaya ilişkin gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda İBB'ye uyarı yazısı gönderilmişti. İBB'nin verdiği onarım izniyle villada yapılan kaçak yapılaşma sırasında bir ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıktı.Villanın bulunduğu arazide yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği öne sürüldü. İBB'nin hem kaçak yapılaşmaya hem de ağaçların kesilmesine göz yumması tepki çekti. Kaçak villa için sertifikalı 100 kayın ağacının kesildiği iddialarını sorduğumuz bölge sakinleri, bölgedeki ağaçların sertifikalı ağaçlar olduğunu belirterek bu ağaçların kesimi veya tahribinin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, "Burada barbekü bile yapmak istesek anında belediye gelip ceza keser. Bu alanda bu kadar ağaç kesilmesi katliamdır. Tamamen belediyenin ihmali" dedi.İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, "Üsküdar Vaniköy'de devam eden kaçak yapının sahibi kimdir? Boğaziçi'nde böyle bir yapıya neden müsaade edilmektedir? Bugüne kadar herhangi bir yasal işlem başlatıldı mı, tutanak tutuldu mu, yıkım gerçekleştirildi mi? Yapının inşası için kaç ağaç kesildiği tespit edildi mi?Boğaziçi'nde devam eden kaçak yapı inşaatına ilişkin paylaşım sonrası İBB'den açıklama geldi. Cevaplar tatmin etmediği gibi yeni sorulara da yola açtı, devam edelim: İskân olan binada normal tadilat ruhsatı yerine neden "basit tadilat ruhsatı" yoluna gidildi? Diğer kurumlardan izin prosedürleri bu yöntemle mi aşılmak istendi? Basit tadilat ruhsatını aşan ve günde 50 işçinin çalıştığı inşa faaliyetleri bugüne kadar neden durdurulmadı, günlük denetimler neden yapılmadı?" diye sordu.Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi ise, "İstanbul'un nadide yeşil alanlarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İBB'nin yol vermesi ile kaçak yapılaşmadan nasibini aldı. Boğaziçi'nin kalbinde yapılan bu talana karşı İBB ve Üsküdar Belediyesi neden sessiz? Allah'tan Çevre Şehircilik Bakanlığı bu kaçak yapıyı mühürledi.Savcılık da sorumlular hakkında dava açtı. Boğaziçi'nde ormanlar kesilip villalar yapılırken, bu talanın arkasındaki güçler kim? Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz manzaralı villasında olduğu gibi, İstanbul'un gözbebeği alanlarda yapılan bu korkunç tahribata göz yummak, sadece çevreye değil, İstanbul halkına da ihanet etmektir" ifadelerini kullandı.Kaçak villanın bulunduğu arazinin havadan çekilen görüntüleri, yapılan ağaç katliamını gözler önüne seriyor. 2023'ün ekim ayına ait görüntüde arazi ağaçlarla kaplıyken, 2024'ün nisan ayına ait görüntüde birçok ağacın yerinde olmadığı görülüyor.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, kaçak inşaatla imar kirliliğine neden olunduğu, 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanlarının zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarının işlendiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yapının imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanlarının zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. Kaçak inşaata yıllardır göz yuman İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bakanlığın önceki günkü denetiminin ardından harekete geçebildi. İBB, dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde yapı sahibi Boris Borisenko hakkında ilgili maddeler uyarınca yasal işlem yapılması talep edildi.Kaçakinşaata yıllardır göz yuman İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bakanlığın önceki gün yaptığı denetiminin ardından mecburen harekete geçebildi. İBB, önceki gün yaptığı "16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup, inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasıyla sanki suç duyurusu 16 Ağustos'ta yapılmış izlenimini oluşturmaya çalıştı. Ancak İBB'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu bakanlığın denetiminin adından 22 Ağustos'ta yaptığı ve 16 Ağustos'ta mühürlendiğini bildirdiği inşaatta calışmaların hiç durmadığı anlaşıldı. Bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından önceki gün durdurulan inşaatın işçileri, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söylemişti. Öte yandan bakanlık, kaçak yapıyla ilgi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Dilekçede imar kirliliğine neden olan yapının sahibi Boris Borisenko hakkında ilgili maddeler uyarınca yasal işlem yapılması da talep edildi.