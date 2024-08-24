Lozan’daki haklarımızı kararlılıkla savunacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM'de kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metinlerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıldönümündeyiz. Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atan Meclis'imiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda da Milli Mücadele'ye karargâh olan Meclis'imizin çatısı altında, milletimizin istikbali için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.