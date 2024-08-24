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Giriş Tarihi: 24.8.2024 14:40

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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