Yangından zarar görenlere devlet el uzatacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14-20 Ağustos tarihleri arasında etkili olan yangınlardan dolayı İzmir ve Aydın'da bazı mahallelerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Karara göre İzmir'in, Bayındır ilçesinde Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri ve Tire ilçesinde Çayırlı Mahallesi, Aydın'da ise Bozdoğan ilçesindeki Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesindeki Hisar Mahallesi afet bölgesi ilan edildi. AFAD, yangınlardan etkilenen mahallelerde hak sahibi tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yangından zarar gören konut ve işyerlerinin sahipleri, AFAD İl Müdürlüklerine başvurarak zarar tespit çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda nakdi yardımın yapılacağı ifade edildi.Duyuruda "İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkânları ve kurumları ile milletimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.