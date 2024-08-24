Yüksek Hızlı Tren hız kesmiyor

İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı bir süre önce hizmete açan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şimdi de aynı hattı Kayseri'ye bağlayacak olan Ankara- Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi için çalışmalara başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Düver şantiyesinde incelemelerde bulundu.Proje kapsamında Yerköy Cakcak ve Kayseri Düver bölgelerindeki şantiyeleri kurduklarını, Yenifakılı bölgesindeki şantiyenin kurulumuna devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Yerköy-Kayseri hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu, Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladıklarını belirtti. Proje kapsamında, 20.3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamladığımızda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkânına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara- Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. Düşünün 5.5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacak. 7 saat nere, 1 saat nere" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Yozgat'taki Yerköy Hızlı Tren İstasyonu'nu vatandaşların kullanımına açtıklarını, resmi açılışı da ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.Ankara-Sivas hattının, sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil, aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın da bu hatta bağlanacağını, Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattına bağlanacağını söyledi. Uraloğlu "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini de gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz" dedi.Ankara-Yerköy-Kayseri YHT Projesi ile 250 km/saat hızla, 142 killometrelik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli karma (Yük-Yolcu) işletmecilik yapılacak. Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ve Kayseri istasyonları arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınacak. Projenin tamamlanmasıyla, yolcu ve yük taşımacılığında zaman tasarrufu; su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği azalacak, karayolu işletme giderlerinde azalmalar ile ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlanacak.