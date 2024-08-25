AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Tuncay Özkan’a sert tepki: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, X hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti. AK Parti'den ise Özkan'a peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözlerini "kendisine ayna tutmasından ibaret olarak nitelendirdi.

"ÖMÜR BOYU BU SIFATLARLA ANILMAYA TALİP OLMUŞTUR"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur"

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN KEMİK ATAN OLMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ ise Hakaret, "Yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." ifadelerini kullandı.

TUNCAY ÖZKAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tuncay Özkkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.