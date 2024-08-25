Bu belgesel soykırımın kanıtı

Gazze'de yaşanan vahşetin kayıt altına alınması için bir süre önce kurulan "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi", Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterime sundu. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen galaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan Tunç, Şifa Hastanesi'nin dünyanın gözü önünde İsrail tarafından yıkılıp yakıldığını ve şehitler verildiğini anımsattı. Tunç, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de, Filistin'de insanlık suçu işlenmeye devam ettiğini vurgulayarak bugüne kadar 40 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini, bunlardan 17 bininin çocuklardan, yaklaşık 10 binden fazlasının da kadınlardan oluştuğunu dile getirdi."Bu belgesel kanıt ve delil olacaktır" diyen Tunç, sivillerin üzerine bombalar yağdırılmaya devam ettiğini belirterek "7 Ekim'den bu yana uluslararası kuruluşlar, bu katliamı durduramadı. İnsanlık vicdanı rahatsız oluyor, Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın değişik ülkelerinde insanlar sokaklara taşıyor, meydanları dolduruyor. İsrail'i kınıyor, Filistin'e destek veriyor ama maalesef insanlığı temsil ettiğini düşündüğümüz uluslararası kuruluşların gücü bu katliamı, bu soykırımı durdurmaya yetmedi" dedi.Tunç, "Maalesef ateşkesin sağlanmaması için de İsrail'e destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri var. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiği bir kişi maalesef Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ayakta alkışlanarak, soykırım suçuna o kongre üyeleri ortak olduklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Böyle bir dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz. Bu üzücü olaylara da tanık oluyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Belgesel gösteriminin ardından Bakan Tunç ve katılımcılar düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. Etkinlik kapsamında bir panel de düzenlendi.İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İsrail ordusunun geri çekilmesiyle yakılmış insan cesetleriyle toplu mezarlar bulunmuştu. Belgeselde hemşire ve çalışanlar yaşadıkları ve tanık oldukları dehşeti anlatıyor.