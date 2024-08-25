Cumhur İttifakı Ahlat’ta! Kabine Toplantısı’nda 21 yıl sonra bir ilk





Bugün öğleden sonra Ahlat ilçesine gelmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.