Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlendi. Törende Türk denizcilik ve savunma sanayii için önemli adımlar atıldı. Yakıt 2 gemisi ve Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katan Pirireis denizaltısı, Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşacağız Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur.Bu törenin Aksaz'da yapılmasının stratejik ve önemli bir mesajı var. 2025'te başlayacak MİLDEN inşası ile Türkiye kendi denizaltısını dizayn edip üreten 10. ülke olacak dünyada. Bu özel günde ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor.2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilki Pirireis milli füze ve torpidoları kullanacak.Hızırreis denizaltımızı 2025, Muratreis denizaltımızı da 2026'da hizmete alacağız. Aydınreis, Seydialireis ve Selmanreis denizaltılarımızı da 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.Uzunluk: 67.6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)Tekne diş çapı: 6.3 milYükseklik: 13.1 m (periskoplar hariç)Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 tonHız (satıhta): 10+ knotHız (dalış durumda): 20+ knotMürettebat: 27Başkan Erdoğan'ı tören alanında askeri bando karşıladı. Erdoğan denizaltı yapımında görev alan tersane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan'a bir kadın subay bröve taktı.Yeni Tip Denizaltı Projesi, Türkiye'nin kendi denizaltılarını inşa etme konusundaki kararlılığını gösterirken, projede HAVELSAN, ASELSAN, AYESAŞ, STM, KOÇ BİLGEM, TÜBİTAK ve MilSoft gibi yerli firmaların geliştirdiği sistemler dikkat çekiyor. Özellikle, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve denizaltıların beyni olarak adlandırılan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi, projenin en kritik bileşenlerinden biri.DenizKuvvetlerimizde çığır açacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisi'nin dizayn çalışmaları sürüyor. Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve Anka-3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak mavi vatandaki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktırYıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisi'ni aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi'nin ismiyle siyaset peşinde koşarken, bizli milli çalışmalarımıza ağırlık verdik. Mavi vatana masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.