Emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de 73 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da 1951 yılında doğan Mendi, 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı. 2007 sonrası korgeneral olan Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.Galip Mendi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainler tarafından silah zoruyla Akıncılar Üssü'ne götürülmüştü. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada, o dönem Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Galip Mendi, müşteki sıfatıyla beyanlarda bulunmuştu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da bir düğünde şahitlik yaptıktan sonra yanına gelen emir subayı ve eski Konya Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından kaçırıldığını anlatan Mendi, darbe girişimine katılan sanıklardan şikâyetçi olmuştu.