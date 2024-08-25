Flake: 15 Temmuz’da Türkiye’yi desteklemekte yavaş davrandık

Türkiye'deki 3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Politico dergisine ilginç itiraflarda bulundu. Ülkesinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirten Flake, "O dönemde Başkanı Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti" dedi.Flake, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'dekiduruma ilişkin de Türkiye gibi bölgesel aktörler garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamadan Gazze'deki duruma uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu vurguladı. AA