Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabinemizin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik. Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımız ile Ahlat ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti münasıranı göstermiş olduk.

İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz.

Çelik Kubbe projelerimizin detaylarını görüştük.

Milletimizin takdiriyle geldiğimiz cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızda muhteşem bir eseri daha kazandırdık. Çukurova Havalimanımızın turizmden ekonomiye pek çok daha yararını göreceğiz. Çukurova Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki mesajlarını dünya tarafından dikkatle dinlendi.

Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Zaferin er ya da geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına inanıyoruz.

Orman yangıları geçtiğimiz yıla göre arttı. Artan yangınlarla mücadelemizi her türlü yaptık. Tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordumuza sahibiz.