Mahallemize hizmet beklerken çöp geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye, çöpleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen çöp transfer istasyonuna dökmek yerine kaçak olarak Tekeli Mahallesi yakınlarındaki boş araziye dökmeye başladı. Çöp dökülen alanın yerleşim yerlerine 200 metre mesafede olduğuna dikkat çeken Tekeli Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu, "Biz belediyemizden hizmet beklerken ilçenin çöpü mahallemize geldi" diyerek tepki gösterdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmenlere çevreye ve doğaya saygılı olma sözü veren CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, verdiği sözleri çabuk unuttu. Menderes Belediyesi, ilçe genelinde topladığı atıkları çöp transfer istasyonuna götürmek yerine Tekeli Mahallesi yakınlarındaki etrafı tarlalarla çevrili boş araziye dökmeye başladı. Havaların ısınması ile birlikte dökülen çöpler bölgede koku ve sinek istilasına yol açtı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Menderes Tekeli Mahalle Muhtarı Tezcan Akınsu, "6 aydır Menderes Belediyesi'nden çöplerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kaldırmak yerine her geçen gün yenisini getirip döküyorlar. Artık bıktık. Çöp dökülen alanla yerleşim yerleri arasında 200 metre mesafe var. Dökülen çöpler rüzgarında etkisi ile evlerin bulunduğu alana kadar geliyor. Sayın başkan kendisi de yıllarca muhtarlık yaptı. Bizi en iyi kendisinin anlaması lazım. Mahalle sakinleri bir an önce çöpün kaldırılmasını istiyor" diye konuştu.