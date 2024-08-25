TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kütahya’da Zafer Abidesi’ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti

Kurtulmuş, Kütahya programının ardandan Vali Musa Işın, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya milletvekili Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve protokol üyeleri ile birlikte Zafertepe Zafer Abidesi'ne gitti. Kurtulmuş burada çelenk sunup saygı duruşundu bulundu.Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.Kurtulmuş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Harbi'mizin dönüm noktalarından Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Zafertepe'de, bağımsızlık uğruna her şeyi göze alan, canı pahasına sancağımızı asla yere düşürmeyen şanlı ecdadımızın aziz hatıralarını yad ettik. Mekanları cennet olsun" dedi.