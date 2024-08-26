26 şehidin kanı yerde bırakılmadı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 Mayıs 1992'de 26 askerin şehit olduğu ve 2 askerin kaçırıldığı Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik terör saldırısını organize eden PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde etkisiz hale getirdi. MİT'in, Derik'te 2021'de gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulduktan sonra adım adım izlediği terörist Kapar, terörden arananlar listesinde de 'yeşil' kategoride yer alıyordu. Terör örgütü içinde 32 yıldır rol alan terörist, PKK/KCK'nın Suriye'deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların sorumlusu olarak görev yapıyordu. 1992'de örgüte katılan Kapar 2011'e kadar Irak'ta Mahmur Kampı'nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011'den itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2016'da ise Haftanin alanında PKK/KCK Gümrük ve Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet yürütüp örgüt tarafından Haftanin sözde Eyalet Sorumlusu olarak yapıldı. 2017'de Sincar'da PKK/YBŞ Genel Sorumlusu Yardımcısı olarak faaliyet yürüten Kapar 2018'de Suriye'ye geçerek PKK/YPG Derik Eyaleti Kurye Sorumlu olarak faaliyet yürüttü. 2021'den itibaren PKK/YPG Kurumlar sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.