AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'İn saldırısını lanetleyen bir paylaşımda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Her saldırı Netanyahu hakkındaki "iddianamenin"parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."