AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.
"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'İn saldırısını lanetleyen bir paylaşımda bulundu.
X hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şunları kaydetti:
"Her saldırı Netanyahu hakkındaki "iddianamenin"parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."