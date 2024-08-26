Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi
Giriş Tarihi: 26.8.2024 23:20 Son Güncelleme: 26.8.2024 23:22

AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediğini belirterek "Her saldırı Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'İn saldırısını lanetleyen bir paylaşımda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Her saldırı Netanyahu hakkındaki "iddianamenin"parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Çelik TRT kameramanının yaralandığı saldırıyı lanetledi
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