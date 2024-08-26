Haberler Gündem Haberleri Bahçeli’den ‘Kudüs Davamız’ kitabı
Giriş Tarihi: 26.8.2024

Bahçeli’den ‘Kudüs Davamız’ kitabı

Bahçeli’den ‘Kudüs Davamız’ kitabı
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeni bir kitabın okuyuculara sunulduğunu duyurdu. Özdemir konuyla ilgili açıklamayı X hesabından yaptı.

BAHÇELİ'NİN KİTABININ ADI "KUDÜS DAVASI"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket'in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri "Kudüs Davamız" isimli kitabı çıktı. "YOLUMUZA IŞIK OLACAK"
Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak'kın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz; Türk İslam Dünyası'nın Kudüs Davası'nı sahiplenmesi ile daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır."
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli’den ‘Kudüs Davamız’ kitabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA